Qui est Anass Zaroury, le remplaçant d’Amine Harit ? (PHOTO)

À juste 22 ans, Anass Zaroury s’apprête à disputer sa première Coupe du monde avec la sélection marocaine. Le jeune joueur belgo-marocain a été convoqué par la FRMF et Walid Regragui afin de remplacer Amine Harit, gravement blessé au genou.

Si son nom passait inaperçu, Anass Zaroury est dans les tendances des moteurs de recherche ces dernières heures. L’Ailier gauche du Burnley FC, qui était dans le viseur de la Fédération Royale Marocaine de Football, a été désigné en tant que remplaçant d’Amine Harit pour le Mondial.

Né en 2000, de parents marocains, à Malines, le jeune joueur a grandi et a été formé en Belgique, où il a déjà joué avec l’équipe nationale des moins de 21 ans. Anass Zaroury a fait ses débuts avec le Zulte Waregem et le Lommel SK. Mais il ne s’est vraiment démarqué que lorsqu’il a rejoint les rangs du RSC Charleroi, où il aurait tapé dans l’œil de l’entraineur Vincent Kompany, le signant au Burnley FC cet été. Zaroury a un style de jeu impressionnant, dans la mesure où il allie contrôle du ballon, accélérations, dribles et passes, sans parler de sa capacité à marquer des buts. Il a été auteur de 8 buts et de 2 passes décisives avec son club cette saison.

Le sélectionneur national belge, Roberto Martinez, avait approché le jeune joueur pour l’enrôler pour la Coupe du monde, sauf que Zaroury a exprimé son souhait de représenter le Maroc.

Anass Zaroury a d’ailleurs indiqué sur son compte Instagram, suite à sa convocation : ʺMon rêve est devenu réalité. Je suis très heureux et honoré de pouvoir défendre les couleurs du Maroc durant la meilleure compétition du monde. Je tiens à remercier mes proches, ma famille et les supporters marocains pour leur immense soutien. Sans oublier le coach pour la confiance et pour m’avoir donné l’occasion de réaliser un rêve d’enfant ! Dima Maghrebʺ.

Le jeune joueur se trouve actuellement aux Émirats Arabes Unis, où les Lions de l’Atlas disputeront un dernier match amical contre la Géorgie, ce jeudi, avant d’entamer la grande aventure le 23 novembre face à la sélection croate.

A.O.