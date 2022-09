Qu’en est-il de l’avenir de Messi ? Nouvelles révélations (PHOTO)

Alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration en juin prochain, le joueur pourrait bien quitter le navire du Paris Saint-Germain.

L’information a été partagée par le journaliste sportif Fabrizio Romano via son compte Twitter. Toutefois, la pulga ne prendra sa décision au sujet de son avenir qu’après la Coupe du Monde 2022.

« Leo Messi ne prendra aucune décision concernant son futur dans la prochaine période. Il se concentre pour le moment avec le PSG et se prépare pour la Coupe du Monde, mais rien ne sera décidé avant l’événement. Malgré des propositions du PSG et du Barça, Leo ne décidera rien avant 2023 », a indiqué Romano dans son tweet.

En effet, le PSG souhaiterait prolonger la Pulga pour au moins une saison supplémentaire tandis que le FC Barcelone travaille pour un retour de la légende dans ses rangs.

A.O.

Leo Messi will not make any decision on his future in the next weeks or months. Focused on Paris Saint-Germain and then World Cup, nothing will be decided or planned before the World Cup. ⭐️🇦🇷 #PSG

Despite PSG new deal plans and Barça interest, Leo will not proceed before 2023. pic.twitter.com/jS4OtCRWWt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2022