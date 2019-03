Quelles surprises dans la liste d’Hervé Renard ?

Tout le Maroc avait les yeux braqués sur la liste des joueurs convoqués par Hervé Renard. La sélection nationale jouera chez au Malawi, le 23 mars, avant de croiser le fer avec l’Argentine trois jours après à Tanger.

Le technicien français a levé le voile sur ses choix, lundi 11 mars. Et le sorcier blanc des Lions, peu habitué aux surprises, en a réservé quelques unes.

En défense, Nabil Dirar, présent régulièrement, ne sera pas avec le groupe cette fois à cause de la blessure. Noussair Mazraoui, véritable révélation de l’Ajax Amsterdam, pourrait faire la paire avec Achraf Hakimi. Yunis Abdelhamid, qui fait les beaux jours de Reims, a été également rappelé.

Au milieu, Hervé Renard, en plus de ses habitués, a retenu Anuar Tuhami qui enchaîne les bonnes prestations avec le Real Valladolid. Sans oublier le joueur de la Botola, Abdelkrim Baadi, qui ne cesse d’impressionner avec le HUSA d’Agadir.

En attaque, l’attention se focalise particulièrement sur Oussama Idrissi, l’avant-centre de l’AZ Alkmar, le nouveau Lion de l’Atlas qui a opté pour le Maroc au lieu des Pays Bas. Rachid Alioui et Sofian Boufal sont aussi de retour après avoir manqué quelques matchs, notamment ceux du Mondial russe.

Notons également la convocation de Zakaria Hadraf, la vedette du Raja de Casablanca, aux côtés de son coéquipier Abdelilah Hafidi. Blessé avec Al Ahly, Walid Azaro n’est pas appelé.

De leur côté, Hamza Mendyl, Achraf Dari et Sofiane Kiyine ont été choisis pour épauler la sélection des U23 lors de la double confrontation décisive qui l’opposera à la République démocratique du Congo, au titre des éliminatoires de la phase finale de la CAN qui aura lieu en Egypte.

33 joueurs ont été convoqués au total mais le technicien français compte faire des petits changements sur sa sélection. “18 joueurs formeront le groupe pour le voyage au Malawi. 15 joueurs resteront au Maroc pour préparer le match contre l’Argentine. Le groupe qui jouera au Malawi sera de retour le samedi 23 mars. Ensuite, un groupe de 23 joueurs sera désigné pour affronter l’Argentine”, fait savoir le coach de l’équipe nationale sur son compte Twitter

Le duel contre le Malawi, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, est sans enjeux. Les Lions de l’Atlas sont déjà qualifiés et Renard envisage de donner l’occasion aux nouveaux joueurs et à ceux qui n’ont pas beaucoup porté la tunique nationale.

Le choc amical contre l’Albiceleste, de son côté, est très attendu et Hervé Renard devrait compter sur ses cadres pour concurrencer avec Messi et ses coéquipiers. Une chose est sûre, ces deux rencontres vont permettre au coach d’effectuer quelques tests. La Coupe d’Afrique des nations se rapproche à grands pas. La compétition se jouera du 21 juin au 19 juillet et le tirage au sort est prévu le 4 avril au Caire.

N.K.