Quel maillot national défendra le Maroco-néerlandais Mo Ihattaren ?

Mohamed Amine Ihattaren, que les supporters néerlandais appellent “Mo Ihattaren”, est ce jeune footballeur de 17 ans pour qui et les Lions de l’Atlas marocains et “De Oranges” (Les Oranges) hollandais ont les yeux de Chimène.

Comme de nombreux footballeurs binationaux, le jeune joueur maroco-néerlandais devrait bien choisir, un de ces jours, entre le Maroc et les Pays-Bas. Mais déjà la pression de la Fédération royale néerlandaise de football se fait de plus en plus forte sur Ihattaren. Surtout qu’il a déjà précédemment refusé de répondre positivement à la sollicitation du sélectionneur hollandais des jeunes dont l’équipe devait affronter Chypre dans le cadre des éliminatoires du Championnat d’Europe de football des moins de 19 ans.

Le jeune milieu offensif du PSV Eindhoven a aussi refusé de répondre à l’invitation de la Fédération royale marocaine de football pour participer aux deux matchs amicaux des Lions de l’Atlas contre le Burkina Faso et le Niger.

La pression néerlandaise sur Mo Ihattaren est également du fait du journaliste Valentine Driessen. Celui-ci a même l’outrecuidance de “conseiller”, plutôt de sommer le jeune Maroco-néerlandais “de ne pas commettre la même erreur que Hakim Ziyech”. Il ajoute également qu’il avait demandé au joueur de l’Ajax de porter les couleurs de l’équipe nationale néerlandaise s’il voulait jouer à un niveau supérieur.

Selon le site “voetbalprimeur”, Driessen soutient qu’il est préférable pour Ihattaren de choisir Les Oranges. Auparavant, écrit-il, Ziyech était dans le même cas mais il a opté pour le Maroc, “ce qui l’a privé d’évoluer face à de grandes équipes européennes”.

Mais si on laissait ce jeune footballeur talentueux et prometteur choisir lui-même les couleurs nationales qu’il veut défendre? Pour l’instant, Mo Ihattaren exprime sa fierté d’avoir été sollicité par les deux fédérations mais il n’a pas fait son choix. “Je veux juste jouer”, assure-t-il. Même si sa famille dit qu’elle ” serait honorée” que son fils choisisse de porter le maillot des Lions de l’Atlas!

Larbi Alaoui