Que va décider Hervé Renard ?

Quelques jours après l’élimination des Lions de l’Atlas de la Coupe du monde, l’avenir du sélectionneur national Hervé Renard est toujours incertain. Hervé Renard est resté très mystérieux concernant son avenir avec les Lions de l’Atlas.

France Football avait annoncé que les offres étaient nombreuses pour l’entraîneur français (Japon, Emirats Arabes Unis, Egypte, Algérie…), mais qu’il n’a toujours pas décidé de son futur. Selon le quotidien Al Akhbar, la FRMF attend que Renard rentre de vacances pour tenir une réunion et décider de son avenir à la tête de la sélection nationale.

En attendant, l’instance de football aurait élaboré un plan B, au cas où il accepte l’une des offres proposées. Le président de la FRMF Fouzi Lekjaa aurait ainsi proposé que l’assistant de Renard, Patrice Beaumelle, garde son poste pour accompagner les Lions de l’Atlas lors des prochaines échéances.

Le fidèle bras droit du coach français a, en effet, fait preuve de grand professionnalisme au sein de la sélection grâce à des techniques exceptionnelles de coaching qui ont séduit les responsables de la FRMF. Il a également le don de motiver les joueurs et entretient de bonnes relations avec tout le staff. Mais il serait difficile de séparer Beaumelle de Renard, lui qui l’avait accompagné lorsqu’il était avec la Zambie, la Côte d’Ivoire et Lille…

Par ailleurs, la FRMF aurait même pensé à une liste de noms pour remplacer Renard en cas de départ. Il s’agit, confie le quotidien, du Bosnien Vahid Halilhodzic, du Français Laurent Blanc et de l’Argentin Hector Cuper, l’ancien sélectionneur de l’Egypte.

Si Renard est encore indécis au sujet de son avenir avec la sélection nationale, il est certain que plusieurs parties sont à pied-d’œuvre pour le convaincre de rester puisque la prochaine CAN est prévue dans quelques mois. Rappelons que Fouzi Lekjaa avait déclaré que le plus important est la continuité dans cette équipe nationale et que personne n’était irremplaçable.

Noura Mounib