Que pense Benzema du départ de Cristiano Ronaldo?

Suite au départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Karim Benzema s’est retrouvé comme chef ultime de la ligne offensive madrilène.

Ce dernier s’est exprimé dans une interview accordée à France Football, sur son avenir à Madrid et son nouveau rôle de leader.

“Avant, il y avait un mec qui mettait plus de cinquante buts par saison et moi, j’étais dans un rôle de passeur. (…) Je jouais en fonction de Cristiano. On formait un bon duo. Je le cherchais sans cesse avec pour objectif de l’aider à inscrire encore plus de buts. (…) Maintenant, c’est moi le leader de l’attaque. C’est à moi de faire la différence. Je suis très heureux car je peux jouer mon vrai football “, a-t-il affirmé.

Rappelons que la moyenne de buts de l’international français s’est nettement amélioré. Benzema a marqué 13 buts cette saison contre 5 l’année dernière.

À noter que Florentino Pérez a récemment encensé Karim Benzema dans des déclarations à la presse espagnole. “Pendant des années, j’ai lu et entendu dans certains médias que le Real Madrid devait signer un 9 alors que la réalité montre clairement que Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde”, a-t-il indiqué. C’est dire et sans hésitation que Benzema est la nouvelle star du Real Madrid.

