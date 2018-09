Que faisait Hervé Renard dans un patelin du Haut Atlas? (VIDEO)

Maître Gims a également assuré que le complexe est un véritable bijou. «C’est très beau et très haut, tout est travaillé avec précision. C’est impressionnant d’avoir un tel projet dans la région. C’était un défi pour Youssef et il l’a bien réussi», a-t-il ajouté.

Le Complexe sportif Mohamed Ali Tizi Noucheg, situé dans la commune de Sti Fadma, à Al Haouz, a été inauguré mardi 18 septembre en présence de plusieurs personnalités sportives et culturelles, en plus des autorités, des élus et des acteurs associatifs.