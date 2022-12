Quand Rachid Benmahmoud taquine Achraf Hakimi sur sa coupe de cheveux (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont effectué ce mardi leur dernière séance d’entrainement avant la rencontre Maroc-France. La troupe de Walid Regragui semble confiante avant l’un des matchs les plus importants de l’histoire du pays.

L’envoyé spécial du Site Info à Doha a pu assister aux entrainements des Lions et a capturé un échange insolite entre Achraf Hakimi et Rachid Benmahmoud. L’adjoint de Walid Regragui a été aperçu en train d’inspecter la coupe de cheveux de l’international marocain et de le taquiner dessus.

Achraf Hakimi devrait être annoncé parmi le 11 de départ de la sélection nationale. Il sera confronté à son ami et coéquipier du PSG, Kylian Mbappé. Le clash Lions de l’Atlas/Bleus se jouera ce soir, à partir de 20h00 au stade Al Bayt.

A.O.