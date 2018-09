Quand Nordin Amrabat s’en prend à son entraîneur (VIDEO)

L’international marocain et sociétaire du club saoudien d’Al-Nasr, Nordin Amrabat, a attaqué l’entraîneur uruguayen Jose Carinho pour ne pas l’avoir introduit au début de la rencontre du vendredi 14 septembre contre Al Faisaly.

“Je veux jouer dans la formation essentielle et c’est mon deuxième match en tant que remplaçant. Je suis venu dans l’équipe pour jouer en tant que joueur principal et je dois parler à l’entraîneur”, a-t-il déclaré après le match.

Et d’ajouter: “Dieu merci, je suis heureux d’être ici et heureux de l’amour que le public a pour moi, et surtout, nous avons obtenu six points en deux matches”.

L’entraîneur de l’équipe d’Al-Nasr avait préféré ne pas s’appuyer sur Amrabet comme joueur clé avant de décider de le faire entrer à la 62è minute alors que les deux équipes étaient à égalité 2 buts partout. D’entrée de jeu, Amrabet s’est lancé rapidement pour servir une passe décisive qui a donné la victoire à son équipe.

Hassan Manyani