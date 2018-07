Quand Messi s’entraine avec son chien, ça donne ça (VIDEO)

La star du Barça se prépare tranquillement avant le démarrage de la Liga. Et il a visiblement trouvé un partenaire de poids: son chien! Messi garde la forme et a fait tourner la tête à “Hulk”. C’est la femme de Messi qui a pris la vidéo et l’a partagée sur les réseaux sociaux.

