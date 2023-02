Quand Lekjaâ affronte Infantino en match amical (Photos)

Une fois n’est pas coutume, Fouzi Lekjaâ, président de la FRMF et Gianni Infantino, président de la FIFA ont mis de côté leurs costumes et cravates pour enfiler le maillot de l’équipe nationale et se prêter à un match de gala.

Hormis les deux responsables, plusieurs ex-joueurs ont pris part à cette rencontre amicale. Parmi eux, Youri Djorkaeff, Houcine Kharja ainsi que les deux adjoints de Walid Regragui en sélection nationale, Rachid Benmahmoud et Gharib Amzine. On ignore le résultat final de cette rencontre mais les images sont belles.