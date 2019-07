Quand Hervé Renard donne des conseils aux Égyptiens

Le sélectionneur du Maroc s’est présenté en conférence de presse d’avant-match, à la veille du choc des huitièmes de finale qui oppose les Lions de l’Atlas au Bénin.

Hervé Renard a parlé de plusieurs choses dont la sélection sud-africaine. Interrogé par un journaliste égyptien au sujet de le prestation des Lions lors de la phase de poules, le technicien français n’a pas manqué de donner quelques conseils aux Égyptiens qui affrontent les Bafana Bafana en huitièmes samedi prochain.

“Je n’aime pas donner des conseils mais je voulais vous dire de faire attention à la sélection sud-africaine parce que c’est une très bonne équipe. Croyez-moi, pour nous, c’était vraiment difficile. Félicitations à mes joueurs qui ont fini premiers avec 9 points et ont fait un bon travail”, a t-il dit.

Notons que le Maroc s’était imposé contre l’Afrique du Sud, la Côte d’ivoire vendredi et la Namibie. Le onze national affrontera le Bénin en huitièmes et, en cas de qualification, il pourrait croiser le Sénégal.

Le match contre le Bénin, prévu vendredi au stade Al Salam au Caire dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019), sera difficile mais l’équipe nationale est capable de gagner et passer en quarts de la compétition, a déclaré, jeudi, le sélectionneur.

“Le match contre le Bénin sera difficile mais on est capable de gagner et passer en quarts de finale pour concrétiser le rêve des millions de Marocains”, a indiqué Hervé Renard.

“La compétition est rude et je vois le match contre le Bénin comme une finale qu’on doit gagner pour passer au prochain tour”, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur l’importance de rester concentrés tout au long du match et d’éviter les erreurs face à cette équipe qui s’est qualifiée d’un groupe loin d’être abordable.

“Les joueurs sont prêts et on est en mesure de réaliser un résultat positif”, a souligné le technicien français, rappelant encore une fois l’importance de la concentration pour éviter toute surprise. Par ailleurs, il a salué la bonne performance de Mbarak Boussoufa, notant que l’international marocain est un bon leader et sa présence est nécessaire pour le groupe. Concernant la participation de Khalid Boutaib, il a affirmé qu’il sera prêt pour les quarts de finale en cas de qualification.

N.K.