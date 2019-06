Qualif. Euro 2020: l’Allemagne explose l’Estonie (VIDEO)

L’Allemagne a marqué 5 buts en 27 minutes lors de la première mi-temps de son match contre l’Estonie, ce mardi soir, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Après la pause, les Allemands ont enfoncé le clou pour écraser leurs adversaires (8-0). C’est la troisième victoire d’affilée de la Mannschaft.

2e du classement, l’équipe d’Allemagne de football a maintenant neuf points, soit trois de moins que l’Irlande du Nord, leader du groupe C, qui compte quatre victoires sur quatre.

Marco Reus et Serge Gnabry ont chacun marqué deux buts et Leon Goretzka, Ilkay Guendogan, Timo Werner et Leroy Sane ont également tremblé les filets de l’Estonie au terme d’un match dominé par les Allemands.

L’Allemagne cherche à redresser la barre après sa douloureuse élimination du premier tour de la Coupe du monde l’année dernière et leur relégation en Ligue des Nations.

N.K