Ce qu’a dit Hervé Renard après Tunisie-Maroc (VIDEO)

Après s’être qualifiés pour la CAN 2019, le Maroc et la Tunisie se sont affrontés ce mardi en amical au stade olympique de Rades, à Tunis.

Les Lions de l’Atlas se sont imposés (1-0) face aux Aigles de Carthage grâce un but de Youssef En-Nesyri inscrit à la 42ème minute de jeu. Bon nombre de téléspectateurs et supporters marocains ont critiqué l’arbitre égyptien de cette rencontre pour son manque d’impartialité.

En conférence de presse d’après match, Hervé Renard a expliqué que ce type de match nord africain est toujours “chaud bouillant” et que même si c’est un match amical, il y a un enjeu important. Il a aussi dit qu’il était satisfait de la défense des Lions de l’Atlas et du turn over.

Hervé Renard a aussi parlé des qualité individuelles de ses joueurs: “Boufal, Romain Saiss, Mounir…ils ont été exceptionnels. J’ai dit à Mounir que j’avais décidé de ne pas le faire jouer contre le Cameroun, mais on a deux gardiens de grandes qualités…et Mounir répond toujours présent. J’avais aussi promis de faire jouer Azaro uniquement 45mn parce qu’il a un match important après. Je félicite l’Esperance de Tunis pour son sacre…”. Voici l’intégralité de la conférence de presse.