Ce qu’a dit Hervé Renard après Maroc-Cameroun (Vidéo)

Le sélectionneur national Hervé Renard a assuré que l’équipe du Cameroun a livré un grand match malgré sa défaite contre les Lions de l’Atlas sur le score de 2 à 0.

Lors de la conférence tenue après la rencontre, il a souligné que les Lions de l’Atlas ont réussi à faire la différence lors de cette rencontre, ajoutant que les Camerounais étaient forts en contre-attaques grâce, entre autres, à leur bonne condition physique.

«Je suis fier de mon équipe qui s’est imposée face à une grande sélection. On devait attaquer et se concentrer sur la défense en même temps. Les équipes africaines sont de plus en plus fortes. C’est pour cette raison qu’il faut respecter toutes les sélections», a précisé Renard.

Le sélectionneur a également loué les efforts de Hakim Ziyech et Soufiane Boufal, remerciant cette génération de joueurs d’avoir battu le Cameroun pour la première fois de l’histoire du football marocain.

«Je suis fier d’avoir passé ces trois dernières années avec la sélection nationale. Je suis à la tête d’un groupe exceptionnel. Je ne suis rien sans mes joueurs», a affirmé Renard.

Rappelons que le Maroc s’est imposé ce vendredi 16 novembre au complexe Mohammed V de Casablanca face au Cameroun sur le score de 2 à 0 lors du match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Le Maroc a ouvert le score à la 53ème minute de jeu grâce à un penalty transformé par Hakim Ziyech, au grand bonheur du public présent.

A la 66ème minute, le même joueur a doublé à la mise, offrant ainsi la victoire aux Lions de l’Atlas.

Avec 10 points au compteur, le Maroc est premier du Groupe B et a pratiquement décroché sa qualification pour la CAN 2019. Le Cameroun est en seconde place avec 8 points suivi du Malawi et des Iles Comores.

