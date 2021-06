Pyramids-Raja: les Verts s’envolent pour l’Egypte (VIDEO)

Le Raja de Casablanca fait cap, ce vendredi, vers l’Egypte où l’équipe affrontera le club égyptien de Pyramids en demi-finale aller de la coupe de la CAF.

L’entraîneur des verts, Lasaad Chebbi, a choisi de ne pas faire appel à 6 joueurs. Il s’agit, en plus de Soumaila Ouattara et Badr Blahroud, qui ne font pas partie de la liste africaine, de Abdeljalil Jbira, Noah Saadaoui, Ayoun Nanah et Riad Idbouiguiguine.

L’équipe devra arriver au Caire ce vendredi après-midi, et effectuer une légère séance d’entraînement pour la récupération. Le match aura lieu dimanche prochain à 20h, au stade du 30 juin au Caire.

M.F.