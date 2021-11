PSG: voici pourquoi Messi n’a pas participé à l’entraînement de ce mardi

La star argentine du Paris Saint-Germain (PSG) Lionel Messi, et son compatriote Leandro Paredes, n’ont pas participé à la séance d’entraînement de ce mardi suite à des symptômes de gastro-entérite, a annoncé le club parisien.

« Un point sera fait demain matin » sur la situation de l’attaquant argentin, qui a décroché la veille son septième Ballon d’Or, indique le PSG dans son point médical avant le match contre Nice prévu mercredi au Parc des Princes.

Par ailleurs, rappelle le club, le Brésilien Neymar Jr souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires qui le rendra indisponible de 6 à 8 semaines, notant qu’un nouveau point sera fait dans 48h pour préciser l’évolution.

Pour sa part, l’autre Argentin du PSG, Mauro Icardi, qui évolue au poste d’avant-centre, a repris l’entraînement ce mardi, tandis que le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, reprendra l’entraînement jeudi.

Ander Herrera, de son côté, reprendra l’entraînement en fin de semaine selon l’évolution et Julian Draxler a repris la course ce mardi et continue ses soins au Centre d’Entraînement Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines, relève le club de la capitale.

