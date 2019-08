PSG: vers un bras de fer entre le Barça et le Real pour Neymar?

Neymar serait convoité par le Real Madrid et le Barça. C’est, en effet, ce que rapportent les quotidiens espagnols AS, Marca et Sport. Avec la fermeture du marché des transferts en Angleterre, le Real Madrid ou Barcelone sont désormais les seules destinations viables pour le Brésilien.

Et si les deux clubs finissent par se battre pour lui, ce sera Neymar qui profitera de ce bras de fer. Un accord sera conclu plus rapidement et avec de meilleures conditions pour lui.

Une situation similaire s’est produite lors de la signature du joueur à Barcelone en 2013. Le Brésilien avait d’abord conclu un accord avec le Real Madrid et avait même passé l’examen médical. Puis Barcelone est monté au créneau et a convaincu le joueur de rejoindre ses rangs.

Madrid serait en pole position pour recruter le Brésilien du PSG. “Le Real entretient de bonnes relations avec l’agent Wagner Ribeiro, un homme clé du cercle de Neymar, que Florentino Peréz a rencontré il y a quelques mois dans les bureaux de son entreprise de construction”, détaille AS.

Et d’ajouter que les bonnes relations entre Péréz et le président du PSG, Nasser Al Khelaifi, donneront un avantage considérable aux Madrilènes.

Toutefois, l’atout majeur du Barca est que Neymar préférerait rejoindre ses anciens coéquipiers que de s’installer à Madrid. Ce dossier promet. Affaire à suivre…

