PSG: Sergio Ramos forfait contre le Real Madrid ?

Le défenseur central du PSG, Sergio Ramos, enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée à Paris. L’ancien Merengue n’a disputé que 5 matchs avec les parisiens, une blessure au mollet gauche l’ayant éloigné de la majorité des rencontres.

Selon l’ancien médecin du PSG, Jean-Marcel Ferret, Ramos souffre du syndrome des vieux mollets, une difficulté physique courante chez les footballeurs âgés. « J’en ai vu énormément pendant ma carrière. Ce sont des lésions très embêtantes car on ne peut jamais réellement prévoir leur évolution. Ceci est lié à la configuration du mollet », a déclaré le médecin à Le Parisien.

Ferret estime que la participation de Ramos au match contre son ancien club en 8e de finale de la Champions League, le 9 mars prochain, semble non envisageable. « Ce type de blessures peut se cicatriser assez rapidement, entre 5 et 7 jours. Mais ensuite, il faut parvenir à solidifier cette cicatrice. Et là c’est plus compliqué. C’est le problème de ces blessures qu’on a du mal à maîtriser… Pour Ramos et le Real, ça me paraît difficile », a-t-il confié.

Notons que Ramos a rejoint le PSG l’été dernier, dans le cadre d’un libre transfert, suite à la fin de son contrat avec le Real Madrid.

M.F.