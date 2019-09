PSG-Real, Juve-Atlético: heure, chaînes… ce qu’il faut savoir (Ligue des Champions)

Le PSG croisera le fer ce mercredi 18 septembre avec le Real Madrid dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Les deux clubs, qui n’ont pas réussi leur début de championnat, tenteront ce soir de reprendre du poil de la bête et d’entamer la compétition de la plus belle des manières. Si le PSG jouera sans Neymar, suspendu deux matchs en Coupe d’Europe, le Real, lui, sera privé des services de Ramos et de Marcelo.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui aura lieu au parc des Princes, sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur BeIn Sports HD1, CBC SPORT HD et Arena Sport 2.

Une autre belle affiche est également prévue ce soir. Il s’agit de l’Atlético Madrida qui défiera la Juventus de Cristiano Ronaldo. Après avoir cédé plusieurs joueurs clés de son effectif, les Colchoneros n’auront d’yeux que pour la victoire. Surtout après l’élimination amère des huitièmes de finale de la LDC grâce à une remonta historique de Cristiano Ronaldo.

La Juve, de son côté, fera les pieds et les mains pour réussir son entrée, soutenue par l’infatigable Ronaldo qui est considéré comme le bourreau de l’Atlético.

Le match sera joué au Metropolitano. Il sera retransmis à partir de 20 heures sur BeIn Sport HD3, RMC Sport 2 et Arena Sport 4.

N.M.