PSG : Quand Messi, Mbappé et Neymar donnent le tournis à Hakimi (VIDEO)

Lors d’une séance d’entraînement du Paris SG au stade Khalifa à Doha, l’international marocain Achraf Hakimi a été littéralement humilié par les 4 joueurs les plus techniques du club, à savoir : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Sergio Ramos. Le latéral droit du PSG et des Lions de l’Atlas n’a même pas pu toucher le ballon tellement la transmission est rapide et limpide entre les cracks du PSG.

Rappelons que le Paris Saint-Germain affrontera ce jeudi soir en Arabie Saoudite une sélection composée des meilleurs joueurs d’Al-Nassr et Al-Hilal. Cristiano Ronaldo, nouvelle recrue d’Al Nassr sera titulaire et capitaine de son équipe de cette sélection. Un match à suivre dès 18 heures sur Bein Sports HD2, Bein Sport HD et MBC.