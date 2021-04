PSG: partira, partira pas ? Neymar a tranché

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. L’international brésilien Neymar Jr a coupé court aux spéculations au sujet de son avenir, et sur un éventuel retour au Barça. A l’issue de la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Champions League, le Brésilien a clairement fait savoir qu’il restera à Paris.

« Je reste au PSG, ce n’est plus un sujet », a-t-il ainsi déclaré à la chaîne brésilienne TNT après la fin du match contre le Bayern de Munich. Neymar a par ailleurs expliqué qu’il se sent très bien à Paris. « Bien sûr, je me sens très à l’aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant », a-t-il confié.

La chaîne brésilienne ajoute que la prolongation de Neymar avec le PSG devrait être annoncée dans les prochains jours. Le club lui avait proposé une prolongation de 4 ans, soit jusqu’à 2026, où il conservera son salaire actuel, à savoir un peu plus de 30 millions d’euros nets par an.

M.F.