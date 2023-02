PSG : on connaît la durée d’indisponibilité d’Achraf Hakimi

Blessé mardi dernier contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été remplacé à la mi-temps par Presnel Kimpembe. Les tests médicaux effectués le lendemain ont permis de diagnostiquer une légère blessure musculaire au niveau de la cuisse, ce qui va nécessiter une période de repos d’une dizaine de jours.

Achraf Hakimi va donc rater le prochain match de Paris en championnat face à Lille mais devrait être présent pour le sommet contre l’Olympique de Marseille le 26 février prochain. Pour rappel, Hakimi est l’une des stars les plus en vue du Paris Saint-Germain cette saison. Le jeune joueur de 24 ans a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en plus de deux passes décisives en Ligue des Champions.

Il a également contribué à la belle performance collective réalisée par les Lions de l’Atlas au Mondial 2022 au Qatar.