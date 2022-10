PSG-OM à Rabat: où et à quelle heure regarder la rencontre ?

Non, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ne se déplaceront pas à la capitale du royaume. La rencontre sera en revanche diffusée sur écran géant à Rabat dans ce qui sera l’un des plus grands rassemblements des fans des deux équipes au Maroc.

La Ligue1 s’apprête à vivre l’une de ses plus belles affiche dans les prochains jours. Les meilleurs rivaux du football français, le PSG et l’OM verront leurs effectifs présenter ce qu’ils ont de meilleur durant 90 minutes le 16 octobre prochain.

Mbappé, Hakimi, Messi, Neymar, Harit, Sanchez, Payet, Guendouzi, etc., seront de la partie, et promettent un spectacle épique pour les supporters marocains.

Le match sera diffusé à partir de 19h45 gratuitement à l’esplanade de l’OLM Souissi. A noter que l’entrée est programmée à partir de 17h30 pour le public marocain.

A.O.