PSG: Neymar très mal accueilli au Parc des Princes (VIDEOS)

Les supporters parisiens ont réservé un accueil pour le moins hostile à Neymar. De retour comme titulaire au PSG après quatre mois d’absence, le Brésilien a été sifflé et insulté à chaque fois qu’il touchait le ballon, pendant plusieurs longues minutes. Ceci lors de la rencontre ayant opposé le club de la capitale française à Strasbourg ce samedi au Parc des Princes.

“Footballistiquement, Neymar est un des plus grands talents de sa génération. Mais c’est loin d’être le point le plus important pour nous aujourd’hui. Ce que nous lui reprochons, c’est d’avoir manqué de respect à plusieurs reprises à notre club, de l’avoir même humilié par moment. D’avoir mis en place une stratégie de communication désastreuse pour le quitter, et ce, pour rejoindre Barcelone, l’un de nos principaux rivaux européens, tout en laissant le soin à son entourage de s’exprimer à sa place… sauf lorsqu’il s’agit d’évoquer ses meilleurs souvenirs !”, peut-on lire dans un communiqué diffusé le 13 septembre par les Ultras parisiens sur les réseaux sociaux.

Le principal intéressé, qui a tout de même marqué le but de la victoire d’un magnifique retourné à la 92e minute de jeu, n’a pas manqué de réagir à cet accueil musclé (voir vidéo ci-dessous). “Je sais que pour eux (les supporters) c’est un peu compliqué, un peu difficile, mais je n’ai rien contre eux. Au contraire, quand je suis arrivé, ils ont fait une grande fête et je le garderai toujours dans mon coeur. C’est le plus important pour moi. Ce qui s’est passé aujourd’hui ça va rester dans ma carrière mais ça peut arriver. Et je sais qu’à partir de maintenant je jouerai toujours à l’extérieur”, a-t-il indiqué à l’issue du match.

S.L.