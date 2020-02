PSG: Neymar sera absent contre Nantes

Neymar souffre d’une lésion chondro-costale, contractée contre Montpellier, et manquera donc le match contre Nantes prévu mardi, a annoncé son club ce lundi.

Lors d’un duel avec Arnaud Souquet, le Brésilien a reçu un coup aux côtes samedi en fin de première période dans le match contre Montpellier.

A cet égard, le PSG confirme l’information mais ne précise pas la durée de l’indisponibilité du footballeur international brésilien, qui n’a pas été convoqué ainsi dans le groupe parisien par Thomas Tuchel.

N’étant pas d’ailleurs le seul Parisien absent de l’infirmerie, Neymar rejoint les défenseurs Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat et Colin Dagba, en plus d’Abdou Diallo et d’Ander Herrera, blessés récemment.

M.D. (avec MAP)