PSG : Nasser Al-Khelaïfi acquitté, une « véritable victoire »

Le président-du Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, a été acquitté, vendredi, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en Suisse, dans une affaire de droits télévisés.

« Après quatre années d’allégations sans fondement, d’accusations fictives et d’atteintes constantes à ma réputation, la justice m’a entièrement blanchi », a réagi dans un communiqué le président du PSG et de beIN Media Group, affirmant que « le verdict d’aujourd’hui est une véritable victoire ». Le verdict « confirme que j’ai toujours agi dans le respect le plus strict du droit et des procédures. J’ai toujours fait confiance à la justice avec laquelle j’ai collaboré activement durant de long mois pour que soit rejetées ces accusations totalement infondées ».

« Dans chacune de mes fonctions, je vais continuer à mettre en œuvre toute mon énergie au service du sport, et plus encore dans ce moment où il a besoin de la mobilisation de toutes les forces vives », a-t-il ajouté. Dans ce même dossier, l’ex-numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valcke, a écopé de 120 jours-amende avec sursis pour une accusation secondaire.