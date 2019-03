PSG-Man United: Incroyable retournement de situation (VIDEO)

Le PSG out! Manchester United vient tout juste d’arracher la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, à la dernière minute du temps additionnel de la rencontre, dans un match complètement fou.

Les Manuciens ont, à la surprise générale, ouvert le score tôt dans la rencontre. Romelu Lukaku est parvenu à tromper Buffon et mettre le ballon au fond des filets dès la 2e minute de la partie. La réaction du PSG n’a pas tardé. Juan Bernat a égalisé la mise à la 12e minute, sur une passe décisive de Mbappé. Alors que les fans du club de la capitale étaient fous de joie, Lukaku a tiré profit d’une erreur du portier parisien et a doublé le score à la 30e minute.

La seconde période était également très serrée entre les deux formations. Le Paris Saint-Germain, qui a été dangereux en contre, a raté d’innombrables occasions tout comme Manchester United. Ces derniers, qui ont fait les pieds et les mains pour se qualifier, ont fini par inscrire un but salvateur sur penalty. Le PSG s’incline (1-3) et quitte ainsi la compétition (cumulé 3-3). Victoire hors du commun des Red Devils.

