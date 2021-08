PSG: le message de Ramos à Messi (PHOTO)

Après des années de rivalité en Liga, les capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone se retrouvent finalement dans une seule et même équipe. Lionel Messi et Sergio Ramos ont tous les deux rejoint le Paris Saint-Germain sans frais de transfert, suite à l’expiration de leurs contrats avec leurs clubs espagnols.

Ramos, le premier des deux à être arrivé au PSG, a adressé, sur son compte twitter, un message de bienvenue à Messi. L’ancien merengue a posté une photo de son maillot aux côtés de celui de l’Argentin dans la boutique du PSG. « Qui aurait pu le croire, n’est-ce pas Leo Messi ? Bienvenue ! » a-t-il ironisé.

À noter que les deux joueurs ont été fidèles au championnat espagnol pendant près de 20 ans, et ont entretenu plus de 10 ans de rivalité au Real et au Barça.

M.F.