PSG: l’agent d’Achraf Hakimi fait taire les rumeurs

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles Achraf Hakimi se sentirait mal au PSG et souhaiterait quitter le club pour retourner en Italie.

Alejandro Camano, l’agent de l’international marocain, a balayé ces rumeurs d’un revers de main. Dans une interview accordée à «Calcio mercato», Camano a indiqué : «Achraf Hakimi est très heureux en France et ne compte pas aller en Italie. Il a un contrat de trois ans et demi avec le PSG et veut gagner le championnat et la Ligue des champions».

L’agent est également revenu sur l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde et s’est dit fier de la prestation exceptionnelle de Hakimi.

Rappelons qu’au lendemain de l’accueil populaire réservée à la sélection nationale, Achraf Hakimi a rejoint les rangs du PSG. Le Lion de l’Atlas a retrouvé son ami Kylian Mbappé.

Le club a partagé plusieurs photos d’Achraf Hakimi, en compagnie de Mbappé et de Presnel Kimpembe. ʺAchraf Hakimi est de retour au centre d’entraînement ce mercredi !ʺ, a-t-on écrit.

