PSG: Keylor Navas prolonge jusqu’en 2024

Le gardien de but Keylor Navas a signé pour une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain (PSG) jusqu’en juin 2024, a annoncé ce lundi le club de la capitale française.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Keylor Navas pour une saison supplémentaire. gé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 », écrit le club dans un communiqué.

Arrivé au club en septembre 2019, le portier international costaricien (92 sélections), quart de finaliste de la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du Paris Saint-Germain. Ses performances ont notamment contribué à accroître la compétitivité européenne du club, ces deux dernières saisons.

Au fil de ses 72 matches sous les couleurs Rouge & Bleu, dont 34 sans encaisser le moindre but, le dernier rempart parisien a remporté 4 trophées : 1 Championnat de France (2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020) et 1 Trophée des Champions (2020).

Finaliste de l’UEFA Champions League 2019-2020, il s’apprête à disputer à nouveau les demi-finales de la plus prestigieuse compétition de clubs de la planète au moment où il est plus que jamais reconnu comme l’un des plus grands talents du monde à son poste.

« Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas », a souligné le patron du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir », a-t-il dit cité dans le communiqué.

