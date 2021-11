PSG : Hakimi sous le feu des critiques (PHOTO)

L’international marocain Achraf Hakimi est sous le feu des critiques suite à sa performance jugée pâle lors du match du Paris Saint-Germain contre Leipzig, mercredi, en match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Champions League.

Des observateurs et des internautes notent que le niveau de Hakimi au PSG a baissé par rapport au début de saison. Les critiques tiennent Mauricio Pochettino responsable de cela. Selon les supporters, l’entraîneur du PSG l’a assigné à des rôles exclusivement défensifs.

« Hakimi est en train de payer le prix. Il doit faire des sacrifices en défense au service des attaquants, malgré ses grandes capacités offensives », peut-on lire entre autres commentaires sur Twitter.

Un groupe plus minoritaire accuse toutefois Hakimi de relâchement, et de plus avoir de volonté de créer la différence au sein du PSG, contrairement à son début de saison.

Notons que le match s’est terminé sur un nul (2-2).

M.F.