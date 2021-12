PSG: Hakimi évoque ses rapports avec Messi

L’international marocain Achraf Hakimi traverse une période difficile avec le Paris Saint-Germain, notamment à cause de la réduction de ses tâches au niveau offensif, après le retour de l’Argentin Lionel Messi.

Des observateurs ont en effet remarqué le manque d’harmonie entre Hakimi et le duo du Paris Saint-Germain, Messi et Di Maria, car les passes provenant du duo au joueur marocain sont rares. De plus, le Marocain ne s’aventure plus en attaque, se contentant de rôles défensifs afin de ne pas envahir l’espace des attaquants.

Achraf Hakimi s’est exprimé à ce propos à RMC Sport, évoquant notamment sa relation avec Lionel Messi. « Je me sens de mieux en mieux avec lui. C’est un grand joueur, on le sait tous. Il faut s’adapter à lui. On apprend à se connaître et faire du mieux possible pour l’équipe ».

Hakimi a également défendu les choix de l’entraîneur Mauricio Pochettino: « Dans le monde du football, il y a toujours beaucoup de critiques. Vous serez toujours critiqués pour quelque chose. Notre entraîneur est concentré sur le PSG et le prochain match qui nous attend, pour améliorer les choses. Nous le voyons très concentré pour faire de grandes choses »

Notons que depuis l’arrivée de Hakimi au PSG l’été dernier, le Marocain a inscrit 3 buts et 2 passes décisives en 22 apparitions, toutes compétitions confondues.

M.F.