PSG: Hakimi évoque sa relation avec Messi

L’international marocain Achraf Hakimi est revenu sur sa relation avec son coéquipier au Paris Saint Germain, Lionel Messi. Ce dernier est souvent accusé d’ignorer le Marocain sur la pelouse, évitant de lui passer le ballon même quand la situation le nécessite.

Dans des propos recueillis par Le Parisien, Hakimi est revenu sur son entente avec la Pulga, soulignant que les choses évoluent. « On discute pour le bien de l’équipe, des situations de matchs, afin que chacun comprenne comment joue l’autre », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Cela ne fait que six mois qu’on évolue ensemble. Cela prend du temps de se comprendre, de découvrir les qualités de l’un et de l’autre. Mais chaque semaine, on progresse et on se sent mieux qu’au début ».

Notons que le Paris Saint-Germain affrontera, ce mercredi, le Real Madrid en 8es de finale retour de la Champions League. Les Parisiens seront avantagés par leur victoire en match aller (1-0).

M.F.