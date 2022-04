PSG: Hakimi et Mbappé font le bonheur d’un enfant marocain (VIDÉO)

Les joueurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont participé, jeudi, à un évènement caritatif de la fondation PSG, active en faveur des enfants défavorisés et malades, les jeunes et les communautés en difficulté.

Les stars du club de la capitale française ont disputé un match ayant opposé deux équipes composées par les enfants de la fondation, chacun d’eux jouant pour l’une des deux équipes. Finalement, c’est l’équipe de Mbappé qui a gagné.

Une séquence vidéo montre les deux joueurs plaisanter avec un petit garçon d’origine marocaine, en marge de l’événement. Notons que les deux joueurs participent souvent aux événements de ladite fondation.

