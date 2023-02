PSG : Hakimi buteur face à Toulouse (VIDEO)

Bien servi par Lionel Messi, Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint Germain (PSG) a marqué un superbe but en championnat samedi dernier face à Toulouse. Après avoir dribblé un joueur, l’international marocain a frappé du pied gauche au second poteau. Une frappe limpide qui n’a laissé aucune chance au gardien toulousain. C’est le 4e but cette saison pour le jeune joueur de 24 ans. Il a également délivré 3 passes décisives en championnat et 2 passes en ligue des Champions.