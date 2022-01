PSG: Donnarumma positif au Covid

Le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi son club, au lendemain d’un match de Coupe de France auquel l’international italien a participé.

Avec cette annonce, le PSG compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi et Danilo Pereira. Juan Bernat, qui a contracté le coronavirus durant les fêtes, n’entre plus dans cette liste, après avoir obtenu deux tests négatifs lundi et mardi, a précisé le club français. Le défenseur espagnol reprendra l’entraînement mercredi.

Donnarumma a joué les 90 minutes du match de reprise du PSG lundi à Vannes (4-0), club de quatrième division, à l’occasion des 16e de finale de la Coupe de France.

Testé positif au Coronavirus, il devra déclarer forfait pour le choc de Ligue 1 à Lyon dimanche, conformément au nouveau protocole de la Ligue de football professionnel (LFP), qui stipule qu’un test positif entraîne un isolement de plusieurs jours.

En l’absence de Gianluigi Donnarumma, dont le retour est attendu pour le match contre Brest le 15 janvier, c’est le Costaricien Keylor Navas qui devrait être titulaire.

Alors que la France est frappée de plein fouet par une 5ème vague d’épidémie du Coronavirus, plusieurs autres équipes de Ligue 1 déplorent des cas positifs au Covid-19, parmi lesquelles Bordeaux, Lorient, Angers ou Lille.