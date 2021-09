PSG: débuts timides de Messi

Accueillie dans la capitale française avec grand enthousiasme et avec tous les honneurs, la star argentine Lionel Messi peine à signer de bons débuts avec sa nouvelle équipe, le Paris Saint-Germain (PSG).

Son arrivée à Paris après deux décennies au FC Barcelone et une brutale séparation avec son club formateur avec lequel il a remporté tous les trophées possibles dans le monde du football, a pourtant marqué le mercato cet été.

Les Parisiens placent en lui tous les espoirs pour aider l’équipe à rompre avec la malédiction et remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes de football, la Champions league, un titre qui manque toujours au palmarès du PSG, d’autant plus que le club est bardé de stars mondiales tels le brésilien Neymar, son ancien co-équipier au Barça, le prodige français Kylian Mbappé ou encore son compatriote Angel Di Maria pour ne citer que ceux-là .

Toutefois, la légende vivante du football n’arrive toujours pas à imposer son style et marquer de son empreinte le jeu offensif du PSG. L’Argentin n’a pas encore trouvé le chemin du but en trois apparitions sous les couleurs parisiennes.

Lors de sa première apparition au Parc des Princes, à l’occasion du match choc de la sixième journée face aux Lyonnais dimanche soir, Messi n’a pas été à la hauteur des attentes des milliers de supporters dans les gradins, mais aussi de son entraîneur, l’Argentin Mauricio Pochettino, qui a été contraint de le remplacer par le Marocain Achraf Hakimi à la 76e minute alors que le score était 1-1.

Un remplacement qui n’a pas été du goût de la superstar, à en croire sa moue au moment de quitter la pelouse, une image qui a fait le tour du monde et enflammé les réseaux sociaux.

Sur ce remplacement, Pochettino a assumé une décision qui ne revient qu’à lui seul. « Je pense au meilleur pour chaque partie, pour chaque joueur, comme le fait chaque entraîneur. On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas », a-t-il dit en conférence de presse d’après match.

« Tout le monde sait qu’on a de grands joueurs, un effectif de 35 joueurs. C’est ma décision, on ne peut pas jouer à plus de onze », a ajouté le technicien argentin.

Pour un Messi habitué à enchaîner les buts et à pulvériser les records, souvent décisifs dans le jeu et le score, il s’agit d’une situation difficile, si on le compare avec l’autre star, le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a retrouvé les filets avec sa « nouvelle-ancienne » équipe anglaise, le Manchester United, dès ses premières apparitions aussi bien en Premier league qu’en Ligue des champions.

En France, les performances de la star argentine sont scrutées de près par la direction du club dont les finances vont à coup sûr pâtir du salaire stratosphérique du joueur, mais aussi par les aficionados parisiens, qui attendent de lui des performances à la hauteur de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé dès qu’il a foulé le sol français.

Les commentateurs sportifs se veulent toutefois moins sévères et se refusent pour l’instant à fustiger les prestations de la superstar qui a besoin certainement, à leur yeux, d’une période d’adaptation aussi bien au climat parisien qu’au style de jeu de l’équipe, mais qui doit, le plus tôt possible, retrouver son meilleur niveau, afin de régaler un public avide d’exploits.

