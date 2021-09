PSG : coup dur pour Leo Messi

Lionel Messi, superstar argentine du Paris Saint-Germain (PSG), sera absent lors du déplacement des Parisiens à Metz mercredi en raison d’une blessure, a annoncé mardi le club de la capitale.

« Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures », a écrit le PSG dans un communiqué.

Selon les médias sportifs français, il s’agit d’un “énorme coup dur” pour le Paris Saint-Germain.

L’absence du sextuple Ballon d’or vient s’ajouter à celles de longue date du défenseur espagnol Sergio Ramos et de l’Italien Marco Verratti.

Le technicien argentin du PSG Mauricio Pochettino avait pris la décision controversée de remplacer l’Argentin à la 76ème minute lors du match face à l’Olympique Lyonnais, dimanche, ce qui avait soulevé une polémique.

Dans le point médical avant d’affronter Metz, le club indique en outre que Verratti a « repris la course aujourd’hui », tandis que Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain, alors qu’Ismaël Gharbi est en préparation individuelle.

Le PSG a enchaîné six victoires consécutives en Ligue 1 et trône à la tête du classement avec 18 points, suivi de Marseille avec 13 points, Lens et Angers avec 12 et 11 points respectivement.

