PSG-Bayern: à quelle heure et sur quelles chaînes? (Ligue des champions)

Ce mardi 13 avril, le PSG accueille le Bayern Munich au Parc des Princes en match comptant pour les quarts de finale retour de la Champions League.

Victorieux à l’Allianz Arena en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3), la semaine dernière, le Bayern devrait se rattraper ce soir.

Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en finale de l’édition précédente, qui s’est soldée par la victoire et le sacre du Bayern (1-0). Les Allemands se sont qualifié en quarts aux dépens de la Lazio de Rome, avec une victoire de 4-1 à l’aller et 2-0 au retour. Le PSG, de son côté, s’était imposé contre le Barça à l’aller par 4-1 et a décroché le nul au retour (1-1).

Les deux équipes sont déterminées à passer le cap des quarts de finale et effectuer un pas de plus vers le sacre européen. Le match commencera à 19h (heure marocaine). Vous pouvez suivre le match sur Bein Sports 1 HD Premium- Sky Sport Uno- TV3- RTE Two- TV2 Futbol 1HD.

L.I