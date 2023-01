Propos contre Zidane: Noël Le Graët fait son mea culpa

Après avoir tenu des propos pour le moins déplacés à l’encontre de Zinedine Zidane, Noël Le Graët a fait son mea culpa et présenté ses excuses à l’ancien international français.

Dans un communiqué, le président de la Fédération française de football a indiqué : « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu ».

Et d’ajouter : « J’ai accordé un entretien à RMC que je n’aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J’admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine Zidane sait l’estime immense que je lui porte, comme tous les Français ».

Dimanche, Noël Le Graët a provoqué une véritable polémique en «s’en prenant» à Zidane. Sur les ondes de RMC, le président, à qui on a demandé s’il n’aurait pas un pincement au cœur au cas où l’ancien entraîneur du Real Madrid prenait les rênes d’une autre nation, comme le Brésil. « Je n’en ai rien à secouer. Je n’aurais même pas décroché mon téléphone si Zidane avait tenté de me joindre pour évoquer le cas de l’équipe de France », a-t-il répondu.

La déclaration jugée scandaleuse a fait réagir plusieurs footballeurs français, dont Kylian Mbappé. «Zidane, c’est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça», s’est-il insurgé.

La sortie de Le Graet a également poussé le Real Madrid à s’exprimer, exigeant des excuses au président de la FFF. « Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française sur Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces paroles témoignent d’un manque de respect pour l’un des personnages les plus admirés dans le monde entier, et notre club attend des excuses immédiates. Les déclarations du président de la FFF sont indignes de quelqu’un qui occupe ce poste, comme celles à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d’Or, vainqueur de la Ligue des nations avec les Bleus et de cinq Ligues des champions, entre autres», a réagi le club Merengue.

H.M.