Programmation: l’entraîneur du Wydad ne mâche pas ses mots

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a une fois de plus critiqué la programmation des matches de la Botola Pro, à l’occasion de la rencontre contre Kaizer Chiefs comptant pour la demi-finale de la Ligue des Champions.

Dans la conférence de presse précédant le match, le Tunisien a déclaré : « C’est inacceptable de disputer un match au milieu de la semaine, alors qu’un match décisif contre Kaizer Chiefs nous attend ».

Et d’ajouter : « Quand il s’agit de phases finales de compétitions internationales, on accorde au moins une semaine à l’équipe pour bien préparer le match. Al Ahly par exemple a 6 matches reportés, et s’est déplacé en Tunisie mardi dernier… Le Wydad est sous pression. Mais nous misons sur le mental des joueurs pour obtenir un bon résultat ici à Casablanca ».

Au sujet de l’adversaire, Benzarti a déclaré : « La demi-finale sera différente des matches de la phase de groupes. Et le fait qu’ils aient atteint la demi-finale démontre leur force ».

À noter que le match aura lieu ce samedi à 20h, au complexe Mohammed V à Casablanca.

M.F.