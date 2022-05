Prix Moulay El Hassan des Grands Jeux Universitaires: Plus de 750 étudiants attendus

L’Association Maroc Sports a annoncé, lors d’une conférence de presse organisée samedi à Casablanca, que la XIème édition du Prix Moulay El Hassan des Grands Jeux Universitaires, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et prévue du 08 au 11 mai à Settat, va accueillir plus de 750 étudiants venant de différentes universités nationales et internationales.

Lors de cette conférence, animée par les membres du bureau dirigeant de l’association, les organisateurs ont indiqué que ce prix, organisé à l’occasion de l’anniversaire de son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, vise à renforcer l’esprit de patriotisme à travers l’implication d’étudiants de différentes régions du Royaume.

L’association Maroc-Sports, relevant de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat, a précisé que cette compétition sportive universitaire, organisée sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, comprend diverses disciplines sportives collectives et individuelles telles le Football, le Basketball, le Volleyball, le tennis, l’athlétisme, entre autres.

Par ailleurs, l’Association a annoncé la tenue d’une nouvelle édition du congrès national du sport, en marge du Prix Moulay El Hassan des Grands Jeux Universitaires, sous le thème « La gouvernance sportive au Maroc : Réalité, enjeux et perspectives ».

Ce congrès sera marqué par la participation de bon nombre d’intervenants et d’invités de grande renommée pour discuter des axes d’une problématique minutieusement choisie ainsi que pour proposer des recommandations afin de promouvoir le sport national.

Maroc-Sports est une association qui a vu le jour en 2011 à l’ENCG de Settat avec comme objectif la promotion du sport universitaire dans le Royaume. Tout au long de l’année, l’Association initiée par des étudiants organise plusieurs événements et tournées dans différentes villes du Royaume.