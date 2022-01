Prix FIFA The Best 2021: Chelsea rafle deux Prix

Le portier sénégalais de Chelsea, Édouard Mendy a remporté ce lundi le prix « The Best » du meilleur gardien de but de l’année 2021, décerné par la FIFA.

Le Sénégalais a devancé le Parisien Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer, le portier du Bayern Munich.

Il succède à l’Allemand, qui avait gagné cette distinction l’année dernière. Pour rappel, Édouard Mendy a remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe en 2021.

Pour sa part, le coach de Chelsea Thomas Tuchel a remporté le prix « The Best » du meilleur entraîneur de l’année 2021, décerné par la FIFA.

Le technicien allemand, qui avait gagné la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe avec Chelsea la saison dernière, a devancé le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, et l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, dans les suffrages.

En remportant ce trophée, le manager du club anglais succède à Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, vainqueur de ce prix lors des deux années précédentes.