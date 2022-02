Prix des tickets: un responsable du Raja s’explique

Le porte-parole du Raja de Casablanca, Abdelillah Ibrahimi, s’est expliqué au sujet des prix élevés des tickets du match des Verts contre le Horoya Conakry.

Dans une déclaration à la presse, Ibrahimi a indiqué que les prix élevés des tickets est une répercussion de la crise du Covid-19. « Nous sommes conscients que les Rajaouis sont impatients de retourner dans les stades, et nous comprenons la colère de certains en raison du prix élevé des tickets dû à la crise dont souffre le monde entier à la suite de la pandémie. Mais nous allons essayer lors des matchs à venir de s’assurer que le plus grand nombre de supporters puisse assister », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Les prix tickets ont augmenté à cause également de la dernière correspondance de la FRMF dans laquelle elle a confirmé que les équipes qui n’ont pas réglé leur situation financière l’année prochaine seront privées de recrutements. Les clubs ont souffert pendant deux ans en l’absence de supporters, et la majorité des sponsors refusaient de conclure des partenariats allant jusqu’à la fin de la pandémie ».

Notons que le Raja s’est imposé, vendredi, face au Horoya Conakry en match comptant pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

M.F.