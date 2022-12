Prix de la FIFA: les Marocains s’indignent !

Après le sacre de l’Argentine, la FIFA a remis plusieurs prix à certains joueurs qui ont pris part à la compétition.

Le trophée de meilleur jeune joueur a été accordé à l’Argentin Enzo Fernandez, ce qui a indigné de nombreux fans des Lions de l’Atlas. Ceux-ci estiment, en effet, que ce prix devait être attribué au Marocain Azeddine Ounahi, véritable révélation de ce Mondial.

D’autres supporters ont également souligné que le portier argentin Emiliano Martinez ne méritait pas non plus le prix de meilleur gardien. «Il a encaissé plus de buts que Yassine Bounou lors de ce Mondial, dont trois en finale face à la France. Qui mérite donc ce prix ?», peut-on lire entre autres commentaires.

Pour rappel, l’Argentine a été sacrée championne du monde après sa victoire face à la France aux tirs au but 4 à 2 (3-3 après prolongations), dimanche à Doha en finale du Mondial (Qatar-2022).

Les deux sélections n’ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire (2-2). Après avoir perdu la finale du Mondial-2014 face à l’Allemagne, l’Argentine remporte sa troisième couronne après ses sacres en 1978 et 1986. De son côté, la France, qui espérait conserver son titre glané en 2018, avait décroché son premier sacre mondial en 1998.

