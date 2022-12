Presse mondiale: l’accueil des Lions de l’Atlas plus réussi que celui de l’Argentine (PHOTOS)

L’accueil populaire triomphal, réservé à Rabat, mardi 20 décembre, par les Marocains aux Lions de l’Atlas, de retour au pays après leur belle épopée historique au Mondial 2022, a suscité l’admiration de nombreux chaînes et médias de par le monde.

Admiration d’autant plus grande que la liesse populaire de citoyens venus de toutes les villes du Royaume, n’a engendré aucun incident notable ayant exigé une quelconque intervention sécuritaire, contrairement à ce qui s’est passé à Buenos Aires.

Ainsi, de nombreux journalistes, particulièrement des Argentins, ont comparé l’accueil réservé à la sélection marocaine à celui auquel a eu droit Messi et l’Albiceleste, champions du monde. Lesdits journalistes, ainsi que de nombreux commentateurs à travers le vaste monde, ont été unanimes à considérer que l’accueil des Lions de l’Atlas a été plus impressionnant. Et surtout, plus réussi du point de vue organisation, que celui que l’équipe championne du monde a reçu à Buenos Aires.

En effet, la capitale argentine a été débordée et il a même été impossible à l’Albiceleste de rejoindre l’obélisque, lieu initialement prévu du rendez-vous avec les supporters. En revanche, tous ces journalistes et commentateurs étrangers ont apprécié et salué l’organisation impeccable de l’accueil des Lions de l’Atlas, sous une liesse populaire des plus euphoriques et des plus disciplinées.

Le parcours tranquille, sans nulle anicroche, du bus de l’équipe nationale, a été aussi salué car il a eu lieu sous les vivats et les applaudissements d’une foule nombreuse, heureuse, compacte mais disciplinée, sans nul débordement sécuritaire, de l’aéroport de Salé jusqu’au Méchouar et au Palais royal de Rabat.

L.A.