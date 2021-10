Présidence du Raja: Mezouar rassure les supporters

L’adhérent au Raja de Casablanca, Salaheddine Mezouar, est revenu sur la prochaine assemblée générale ordinaire du club, qui désignera le président qui succédera à Rachid Andaloussi.

L’ancien ministre a déclaré à la presse, à l’issue d’une rencontre consacrée à la présentation du programme du candidat Jamal Eddine El Khalfaoui, qu’il n’y a pas d’inquiétude à se faire concernant l’avenir du club et que le nombre élevé des candidatures reflète la situation positive du club.

« Nous avons suivi le programme du candidat Jamal Eddine El Khalafaoui, qui était convaincant. Et nous serons à l’écoute de tous les autres candidats, et le plus apte sera finalement élu », a-t-il déclaré.

Notons que l’assemblée générale du Raja pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 aura lieu le 27 octobre prochain.

