Présence d’influenceurs lors du match Maroc-Guinée: les explications d’un responsable de la FRMF

La présence de certains influenceurs et people au match Maroc-Guinée, joué mardi dernier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, de Rabat, a provoqué l’ire des internautes marocains, en particulier, et celle de tous les supporters des Lions de l’Atlas, en général, privés d’applaudir leur équipe favorite au sein des stades.

Cette « injustice », selon de nombreux internautes, et cette présence inédite de célébrités des médias sociaux dans le stade, lors du match comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, et remporté 0-3 par les nationaux, a suscité beaucoup de désappointement et plusieurs interrogations des Marocains.

A ce propos, Le Site info a tenu à contacter un responsable de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Celui-ci nous a déclaré que cette présence, contestée par le grand public -qui est obligé, lui, de se contenter de regarder la rencontre à la télévision- a été rendue possible à la demande express de certains des joueurs de l’équipe nationale. Et de souligner, qu’en tout cas, la Fédération n’y était pour rien rien et qu’aucune invitation spéciale n’a émané de sa part et adressée à l’une ou l’autre de ces célébrités des médias sociaux.

De même que le responsable a précisé que les joueurs internationaux ont pris l’habitude d’inviter des membres de leurs familles, leurs proches ou leurs amis aux rencontres disputées par le onze national. Quant au retour des spectateurs dans les stades marocains, il reste du ressort des autorités concernées et non pas d’une décision de la FRMF, a-t-il encore poursuivi, tout en assurant que ce retour est toutefois le voeu le plus cher,escompté par le Fédération?

Larbi Alaoui