Première victoire cette saison pour le Mouloudia d’Oujda en Botola (VIDEO)

Le Mouloudia d’Oujda (MCO) s’est imposé face au Maghreb de Fès (MAS) par 2 buts à 1, mardi soir au stade d’honneur à Oujda, en match de la 4è journée de la Botola Pro D1.

Les locaux l’ont emporté grâce à des buts de Zakaria Bahrou (66è) et Nabil Jaadi (68è), qui a profité d’une sortie hasardeuse du gardien Ayman Majid. Le but inscrit du point de pénalty par Mohammed El Fkih (78è) a été insuffisant pour les Jaune et Noir pour revenir dans la partie.

Après cette première victoire de la saison, le MCO, réduit à dix après l’expulsion de Yanis Merah (76è), a porté son actif à 5 points et s’est hissé provisoirement à la 5è place.

De son côté, le MAS, qui a essuyé sa deuxième défaite pour autant de nuls, est 12è (2 pts), à côté de l’Olympic Safi et du FUS de Rabat.

En soirée, le Rapide Oued Zem, lanterne rouge, accueille le Chabab Mohammedia.

DM